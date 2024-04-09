В Приморье сбежавший из колонии насильник несовершеннолетней получит новый срок

Артемовский городской суд заключил под стражу мужчину, который совершил побег из исправительной колонии, где отбывал наказание за изнасилование. Об этом сообщает kp.ru .

Оказалось, что беглецом является 49-летний мужчина, который ранее совершил преступление против половой неприкосновенности своей 10-летней племянницы. Изнасилования происходили с 2016 по 2020 год. Часто перед совершением этих деяний осужденный употреблял алкоголь.

В какой-то момент пострадавшая девочка рассказала о случившемся своей бабушке. Пожилая женщина попыталась запугать родственника, но не предприняла никаких дальнейших действий.

У самого мужчины при этом было трое детей. В какой-то момент дети насильника стали свидетелями преступлений.

Мужчину лишили свободы за насильственные действия и изнасилование. В начале 2021 года его отправили в исправительную колонию строгого режима. Однако осужденный не собирался отбывать положенный ему 19-летний срок и недавно совершил побег из ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Правоохранители быстро задержало беглеца, и на него возбудили новое уголовное дело. Теперь насильника будут судить по ч. 1 ст. 313 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за побег из места лишения свободы.

Суд по заключил фигуранта под стражу. Мужчина останется под арестом до 3 июня.