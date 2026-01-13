В Приморье пьяный 15-летний подросток до смерти избил мужчину в новогоднюю ночь

В Приморском крае 15-летний подросток до смерти избил своего 42-летнего знакомого в новогоднюю ночь. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморью.

Утром 1 января прохожие обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами на улице Угловая в Уссурийске. Согласно данным следствия, в новогоднюю ночь между подростком и мужчиной в ходе застолья возник конфликт. В ходе ссоры школьник жестоко избил своего оппонента. Затем он выволок пострадавшего на улицу, где его спугнули прохожие.

В момент избиения родители подростка находились в другом городе. Законных представителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В отношении 15-летнего юноши возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

