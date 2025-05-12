В прилетевшем из Москвы самолете нашли новорожденного

Пассажирка рейса Москва — Новокузнецк после посадки вышла из авиалайнера и оставила на борту ребенка, которого позже обнаружил экипаж. По словам женщины, она покинула самолет без малыша из-за того, что не знала процедуры получения багажа, сообщает Baza .

Инцидент произошел 6 мая. В Новокузнецк прилетел самолет из Москвы и после того, как его покинули пассажиры, на борту обнаружили малыша и несколько сумок. Командир лайнера оповестил о находке полицию, и позже нашлась мама ребенка.

В беседе с полицейскими 26-летняя мать малыша Мадина утверждала, что оставила ребенка на борту из-за незнания процедуры получения багажа. Она призналась, что впервые летала на самолете и планировала сначала получить свои вещи и только потом вернуться на борт, чтобы забрать малютку.

Мадина также заявила, что оповестила стюардессу о своих планах и попросила ее проследить за новорожденным, однако девушка, вероятно, не до конца поняла ее слов. Когда женщина получила багажа и отдала его мужу, она хотела вернуться на борт, но туда ее уже не пустили.

Вскоре на место инцидента также прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Они провели с матерью воспитательную беседу и отпустили ее вместе с ребенком.