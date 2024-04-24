В Прикамье поймали подозреваемого, который раздел и задушил 21-летнюю мать ребенка

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В Пермском крае задержан подозреваемый в жестоком убийстве 21-летней девушки

В Пермском крае силовики задержали мужчину, который подозревается в убийстве 21-летней девушки. Ее поиски продолжались три дня, после чего тело молодой матери нашли в лесной канаве, сообщает perm.aif.ru .

Девушка пропала в поселке Яйва 20 апреля, когда собирала червей для рыбалки с отцом. Тело пермячки нашли спустя три дня. По словам мужа погибшей, его супругу задушили.

«Его (подозреваемого. — ред.) нашли. Он объяснение дал уже. <…> знаю, что признался», — сообщил вдовец.

Погибшая была раздета, на ее руках были синяки. По словам супруга убитой, он не знает, кто именно задержан по подозрению в расправе.

Вдовец принялся, что тяжело переживает трагедию и «не находит себе места».