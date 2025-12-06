сегодня в 19:18

В Праге в пожаре сгорели ретроавтомобили на сумму около $10 млн

В Праге произошел пожар, в результате которого оказались уничтожены раритетные автомобили общей стоимостью около 10 миллионов долларов, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Idnes.

Представитель пожарной службы сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в ночь на 6 декабря в автосервисе, занимающемся шиномонтажом, расположенном в пражском районе Страшнице.

По предварительным оценкам, нанесенный ущерб составляет порядка 200 миллионов крон. В пересчете на доллары по актуальному курсу это около $10 млн.

Огнем было охвачено пространство площадью 900 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить его дальнейшее распространение.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

