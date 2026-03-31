В порту Дубая потушили пожар на нефтяном танкере
В порту Дубая ликвидировали пожар на кувейтском нефтяном танкере. Об этом заявили власти эмирата, сообщает ТАСС.
Огонь вспыхнул на танкере из-за попадания снаряда. Удар пришелся в правый борт судна.
С возгоранием успешно справились пожарные. Сейчас спасатели продолжают оценивать ситуацию и принимать необходимые меры.
Информации о пострадавших по-прежнему не поступало.
Ранее в центре Дубая в результате падения обломков перехваченного снаряда пострадали четыре человека.
