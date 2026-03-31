сегодня в 06:11

В порту Дубая потушили пожар на нефтяном танкере

В порту Дубая ликвидировали пожар на кувейтском нефтяном танкере. Об этом заявили власти эмирата, сообщает ТАСС .

Огонь вспыхнул на танкере из-за попадания снаряда. Удар пришелся в правый борт судна.

С возгоранием успешно справились пожарные. Сейчас спасатели продолжают оценивать ситуацию и принимать необходимые меры.

Информации о пострадавших по-прежнему не поступало.

Ранее в центре Дубая в результате падения обломков перехваченного снаряда пострадали четыре человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.