В Польше задержали трех человек, которые хотели повторить теракт Брейвика

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании трех молодых людей, которые хотели и планировали совершить теракт по примеру преступления осужденного норвежского террориста Андерса Брейвика, пишет РИА Новости .

О задержании подозреваемых в подготовке теракта сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский.

«В Ольштыне задержали 19-летнего мужчину, подозреваемого в планировании теракта. Это уже третий обвиняемый в расследовании, которое курирует окружная прокуратура в Ольштыне. Ранее сотрудники задержали двух его коллег по этому делу», — сообщил Добжиньский в соцсети «Х».

По данным следствия, все трое молодых людей через интернет собирали информацию о том, как использовать огнестрельное оружие на открытой местности и внутри помещений. Они также собирали пиротехнику и инструкции по изготовлению самодельных бомб.

Уже известно, что задержанные вдохновились действиями норвежского террориста Андерса Брейвика, из-за действий которого погибли 77 человек. Всем троим задержанным уже предъявили обвинение.