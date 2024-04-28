В Польше людей эвакуируют из-за обнаружения бомбы возле АЗС

Около автозаправочной станции (АЗС) в Поморском воеводстве Польши обнаружили бомбы времен Второй мировой войны. В результате инцидента эвакуируют около 2 тыс. местных жителей, передает РИА Новости .

«Саперы будут нейтрализовывать авиабомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра», — сообщает местная радиостанция RMF FM.

Эвакуация населения требуется, так как одна из бомб находится вблизи АЗС. Всего будет эвакуировано почти 2 тыс. человек. Специалисты обезвредят боеприпасы примерно за 2 часа, а затем жителям позволят вернуться в свои дома.

Ранее стало известно, что испанский военнослужащий погиб в ходе ежегодных международных учений НАТО Saber Strike в Польше. Трагедия произошла во время тактических учений с боевой стрельбой.