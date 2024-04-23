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Испанский военный погиб на учениях НАТО в Польше

Испанский военнослужащий погиб в ходе ежегодных международных учений НАТО Saber Strike в Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны республики.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — сказано в публикации.

Отмечается, что причиной смерти стал несчастный случай, который произошел во время тактических учений с боевой стрельбой.

Ранее Москва отреагировала на согласие Дуды разместить ядерное оружие в Польше. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская армия проанализирует эту ситуацию и будет готова на ответные шаги.