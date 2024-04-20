Британия заявила о начале производства «самого смертоносного» танка

Пресс-служба правительства страны отметила, что всего в планах поставить в армию 148 танков Challenger 3. Они будут на вооружении Великобритании до 2040 года.

Танк обладает усовершенствованной броней, а также самыми современными технологиями. Это делает данную военную машину самым смертоносным и живучим танком, которые использовала армия королевства. Кроме того, на боевой машине установлены гладкоствольная пушка, совместимая с боеприпасами НАТО, и различные сенсоры.

Министр обороны страны Грант Шаппс считает, что данный танк станет основой боевых возможностей Великобритании, а еще неотъемлемой частью сил сдерживания.