Британия заявила о начале производства «самого смертоносного» танка
Фото - © Танк Challenger 3/Министерство обороны Великобритании
Британский завод Rheinmetall начал выпуск прототипов новейшего танка Challenger 3, уже сделано восемь машин, сообщает РБК.
Пресс-служба правительства страны отметила, что всего в планах поставить в армию 148 танков Challenger 3. Они будут на вооружении Великобритании до 2040 года.
Танк обладает усовершенствованной броней, а также самыми современными технологиями. Это делает данную военную машину самым смертоносным и живучим танком, которые использовала армия королевства. Кроме того, на боевой машине установлены гладкоствольная пушка, совместимая с боеприпасами НАТО, и различные сенсоры.
Министр обороны страны Грант Шаппс считает, что данный танк станет основой боевых возможностей Великобритании, а еще неотъемлемой частью сил сдерживания.