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В подтопленных домах США стали находить крокодилов после урагана «Милтон»

В американском штате Флорида в подтопленных ураганом «Милтон» домах жители стали находить крокодилов, сообщает РБК .

Один из хищников набросился на машину местного жителя. Также еще одного обнаружили в гостиной жилого дома.

На видео очевидцев происшествия показано, как крокодил спокойно расположился в гостиной дома. Воды в жилье достаточно.

Еще один американец снял, как крокодил выныривает из воды на подтопленной дороге и атакует автомобильное колесо.

Ураган обрушился на запад США в ночь на 10 октября. Предварительно, из-за него погибли 10 человек, разрушено свыше 100 жилых домов. Без света оставались около 1,2 млн американцев.