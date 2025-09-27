В Подольске задержали пенсионеров, которые подожгли пиротехнику в банке

Полицейские задержали в Подольске двух пенсионеров — мужчина поджег пиротехнику в банке, а женщина снимала его, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

ЧП произошло в банке на улице Кирова. Мужчина 1951 года рождения поджег в помещении пиротехнику, а женщина 1952 года рождения снимала его действия на мобильный телефон. В результате происшествия никто не пострадал.

Предварительно, пенсионеры могли сделать это из-за воздействия на них телефонных мошенников. Их доставили в ОВД для разбирательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.