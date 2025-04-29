В Подольске в ангаре взорвалась газовоздушная смесь, двое пострадали

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Прокуратура: 2 человека пострадали из-за взрыва в ангаре в Подольске

Днем 29 апреля в одном из ангаров транспортно-логистической компании проводились ремонтные работы, в ходе которых взорвалась газовоздушная смесь. Сразу два человека получили травмы, ход проверки по факту случившегося на контроль взяла прокуратура, говорится в сообщении подмосковной прокуратуры.

Предварительно известно, что взрыв газовоздушной смеси произошел в ангаре на улице Плещеевской во время проведения ремонтных работ. Судя по опубликованным ведомством фотографиям, в ангаре взорвалась цистерна с газовоздушной смесью, от которой практически ничего не осталось.

Два человека, выполнявших работы, получили ожоги разной степени тяжести. Обоих пострадавших госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Подольская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.