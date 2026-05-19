В Подольске росгвардейцы задержали подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в мошенничестве в строительном магазине на улице Молодежной в Подольске. Мужчина пытался приобрести товар по заниженной цене, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого строительного магазина, расположенного на улице Молодежной в Подольске. На место оперативно прибыли сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.