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В Подольске направили в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 57-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, ночью 24 апреля 2025 года на детской площадке, расположенной в мкр. Климовск города Подольска между обвиняемым и компанией из 4 человек возник словесный конфликт. Злоумышленник, удерживая в руке винтовку, приблизился к ним и угрожая убийством, произвел выстрел в воздух.

После они попытались пресечь противоправные действия, предприняв попытку вырвать огнестрельное оружие из рук мужчины. Однако он, удерживая винтовку за рукоять непреднамеренно нажал на спусковой крючок.

В результате произошел выстрел в область груди 36-летней женщины, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

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