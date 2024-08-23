В подмосковных Химках блондинка битой разгромила супермаркет и пекарню

В подмосковных Химках в деревне Подолино местные жители страдают от действий блондинки, которая битой разгромила витрины, а затем ворвалась в пекарню и нанесла ущерб заведению, после чего сбежала, пишет Telegram-канал SHOT .

По словам местных жителей, девушка совсем недавно живет в ЖК, но с самого начала устраивает подобные сцены и представляет опасность для населения. Из-за ее действий уже несколько раз вызывали полицию.

В Сети распространилось видео, как девушка громит пекарню. Сотрудники пытаются ее успокоить, но блондинка вырывается и кричит им: «Вы что сделали?! Вы все монстры».

Известно, что в этот же день она украла из магазина продуктов на круглую сумму и разбила витрины. Местные надеются, что на опасную соседку все-таки найдется управа.