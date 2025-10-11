В подмосковном Солнечногорске перевернулся грузовик с песком

В деревне Кривцово городского округа Солнечногорск опрокинулся грузовик, перевозивший песок. Фото с места аварии появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что грузовик с песком опрокинулся у обочины. При этом груз наполовину высыпался из кузова в овраг.

Рядом с опрокинутой машиной стояли мужчины и женщина. Были ли они в салоне транспортного средства или это просто очевидцы, неизвестно.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

