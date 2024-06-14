В подмосковном Подольске 74-летний пенсионер из окна выстрелил в женщину

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из окна в Подольске

В Подольске Московской области за помощью обратилась 46-летняя женщина, которая стала жертвой 74-летнего пенсионера, выстрелившего по ней из пневматической винтовки из окна квартиры на улице Парковой, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что женщина пострадала от действий пенсионера 12 июня. Она обратилась в полицию, написав заявление на обидчика. По факту случившегося стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст 213 УК РФ «Хулиганство», об этом сообщила начальник Управления информации и общественных ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, оперативники установили личность стрелка, его задержали и доставили в территориальный отел полиции, изъяв оружие. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Степень травмы потерпевшей не уточняется.

Ранее в Москве мужчина убил бывшего скейтера Константина Балишанского в районе станции метро «Кунцевская». По предварительной версии, причиной преступления стала ревность, сам стрелок получил серьезное ранение при задержании.