В подмосковной Электростали мощно полыхает склад

сегодня в 10:41

Пожарные тушат мощное возгорание на складе в Электростали

Утром 11 октября в подмосковной Электростали на улице Рабочей, 8А, загорелся склад. На месте происшествия уже работают спасатели, сообщили в пресс-служба МЧС РФ .

На опубликованном кадре видно, что над территорией склада в небо поднимаются клубы черного едкого дыма. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по указанному адресу находится Торговое промышленное объединение «Электростальский завод Металлоконструкций».

В настоящее время спасатели делают все возможное, чтобы защитить соседние со складом здания от возгорания.

На месте работают 55 человек, которые задействовали 17 единиц спецтехники. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.