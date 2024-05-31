Следком расследует обстоятельства смерти погибшего от молнии мужчины

Сотрудники подмосковного Следкома проводят проверку по факту гибели мужчины из-за удара молнии в Балашихе, сообщили в пресс-службе ведомства.

31 мая прохожие нашли тело мужчины с ожогами и электрометками.

"По данному факту следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По данным следствия, мужчина скончался в результате попадания в него молнии", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, добавили в пресс-службе.