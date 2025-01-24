В Подмосковье женщина умерла на операции в частной клинике
SHOT: в Подольске женщина умерла во время удаления грыжи в частной клинике
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В подмосковном Подольске 50-летняя женщина скончалась в частной клинике, когда ей удаляли грыжу. После ухудшения состояния пациентку переводили в реанимацию, но спасти не смогли, сообщает SHOT.
Женщина жаловалась на дискомфорт в спине с 2018 года. На днях боль стала невыносимой, и россиянка обратилась в частную клинику за помощью.
После обследования у женщины выявили межпозвоночную грыжу. Врачи приняли решение провести операцию, противопоказаний для оперативного вмешательства не наблюдалось.
После двух часов операции состояние пациентки резко ухудшилось, ее перевели в реанимационное отделение. Спустя несколько часов женщина умерла.
Правоохранители проводят расследование. Причины смерти пациентки частной больницы выясняются.