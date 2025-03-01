В Подмосковье задержали 15-летнюю девочку за попытку убить сына-младенца

Следователи подмосковного Орехово-Зуева задержали 15-летнюю девушку, которая дома родила жизнеспособного мальчика и вместе с отцом ребенка попыталась убить младенца, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области .

Предварительно установлено, что несовершеннолетняя жительница Подмосковья самостоятельно родила ребенка, находясь дома. После рождения сына она решила избавиться от малыша. Вместе с отцом ребенка она поместила младенца в полимерный пакет, который выбросили в мусорный контейнер.

Малыша удалось спасти благодаря бдительности местного жителя, который проходил мимо контейнера и услышал плач ребенка, достал его и вызвал скорую помощь. В настоящее время жизни и здоровью новорожденного ничего не угрожает. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В отношении отца новорожденного в скором времени будут применены меры процессуального принуждения, включая предъявление обвинительного заключения. Что касается матери младенца, то из-за ее несовершеннолетнего возраста уголовное преследование по статье 106 «Убийство матерью новорожденного ребенка» Уголовного кодекса невозможно, вместо этого она будет взята под наблюдение профилактических служб.