Завернутого в пакет младенца нашли в мусорном баке в Подмосковье

26 февраля в контейнере мусоропровода одного из многоквартирных домов на улице Володарского в городе Орехово-Зуево нашли новорожденного ребенка. Малыш был завернут в пакет, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ребенка обнаружил местный житель. Скорая помощь доставила новорожденного в родильный дом. Врачи установили, что малыш появился на свет в тот же день около 19 часов. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует ход расследования, а также соблюдение законных прав новорожденного и его жизнеустройство.

Ранее в Канске Красноярского края в одном из туалетов в мусорном ведре в пакете нашли тело новорожденного ребенка. Оказалось, мать младенца скрывала беременность и избавилась от него, тайно родив в уборной Канского политехнического колледжа.