В Подмосковье вертолет Robinson получил повреждения в результате ЧП
В Одинцовском округе произошло ЧП с вертолетом Robinson, в результате он получил повреждения, сообщает ТАСС.
По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), инцидент случился в среду около деревни Сурмино. Авиационное происшествие обошлось без человеческих жертв — пилот самостоятельно покинул вертолет.
Robinson R44 RA-04310, принадлежащий ООО «Вертолет.ру», получил повреждения.
МАК сформировал комиссию по расследования происшествия, она уже начала работать. При этом характер происшествия в ведомстве не уточнили.