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В Подмосковье вертолет Robinson получил повреждения в результате ЧП

В Одинцовском округе произошло ЧП с вертолетом Robinson, в результате он получил повреждения, сообщает ТАСС .

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), инцидент случился в среду около деревни Сурмино. Авиационное происшествие обошлось без человеческих жертв — пилот самостоятельно покинул вертолет.

Robinson R44 RA-04310, принадлежащий ООО «Вертолет.ру», получил повреждения.

МАК сформировал комиссию по расследования происшествия, она уже начала работать. При этом характер происшествия в ведомстве не уточнили.