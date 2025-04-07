В Подмосковье в суд направили дело об убийстве мужчины и хищении его денег

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина одного из соседних государств. Он обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «а», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 30 декабря 2023 года в вечернее время проник в деревянное строение, оборудованное под жилой дом, в микрорайоне Хлебниково городского округа Долгопрудный, где проживал его знакомый. Злоумышленник потребовал передать ему денежные средства, после чего напал на мужчину и нанес ему множественные удары ножом в область грудной клетки. В результате полученных травм потерпевший скончался.

Обыскав одежду потерпевшего, злоумышленник забрал принадлежащие ему 174 тыс. рублей.

На следующий день обвиняемый вернулся в жилище, откуда похитил мобильный телефон стоимостью почти 3 тыс. рублей, после чего с использованием мобильного приложения банка перевел с расчетного счета потерпевшего 10 тыс. рублей на свой счет в онлайн-казино.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что межнациональный мир — деликатная и очень важная тема, в настоящее время власти стараются создать оптимальные инструменты для урегулирования данных отношений.

«Знаем, что жителей тема беспокоит — они должны чувствовать себя в безопасности, а российское законодательство должно соблюдаться», — подчеркнул Воробьев.