В Подмосковье увековечат память об учителе, который погиб по дороге на работу

В зарайской школе №1 имени В.Н. Леонова увековечат память о 32-летнем учителе ОБЗР (основ безопасности и защиты Родины) и физкультуры Андрее Заикине, который погиб по дороге на работу. Администрация учебного заведения пока рассматривает различные варианты, сообщает «Абзац» .

Накануне 32-летний мужчина, спешивший на мотоцикле в школу, не справился с управлением и попал под автомобиль. Смерть наступила мгновенно, еще до прибытия скорой помощи.

«Андрей Николаевич работал у нас 10 лет. Необыкновенный человек. Занимался патриотическим воспитанием детей, участвовал с ними в конкурсах. Ребята всегда говорили, что он лучший учитель, обожали его. Всегда у него был открыт кабинет. В коллективе всегда поможет, всегда подскажет. Мы потеряли члена семьи. У нас есть мысль увековечить память в стенах нашего заведения, потому что школа без его имени немыслима. Я никогда не найду такого учителя. Поверьте, сложно будет хоть какую-то приблизительную замену найти», — рассказала директор учебного заведения Елена Беликова.

Она также упомянула, что у погибшего педагога остались супруга и двое несовершеннолетних детей. Мужчина был давним любителем мотоциклов и всегда отличался осторожностью и внимательностью за рулем. Его фотография размещена на доске почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».