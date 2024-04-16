В Подмосковье устранили первые лесные пожары в этом сезоне

На территории лесов Подмосковья специалисты устранили первые в этом сезоне пожары. Они были зафиксированы недалеко от города Рошаль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Возгорания были обнаружены на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств, их общая площадь составила 0,64 га. Первое было зафиксировано в 3 км от города Рошаль системой видеомониторинга, второе — в 2 км от деревни Ратмирово лесная охрана заметила в ходе проведения наземного патрулирования», — рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов.

Оба пожара были низовыми, устойчивыми. Первый возник по вине местного населения, второй перешел на лесной фонд с земель иных категорий.

На тушении были задействованы 7 единиц техники и 12 человек личного состава лесопожарных служб. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения.

Комитет лесного хозяйства Московской области настоятельно просит жителей и гостей региона не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность:

для физических лиц от 15 до 60 тыс. рублей,

для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей,

для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей,

также возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.