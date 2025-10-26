В Подмосковье учитель физики умер во время урока

В подмосковном Подольске в школе № 20, расположенной на улице Ватутина, прямо во время урока скончался 44-летний учитель физики Владимир М. Мужчине стало плохо на занятии с детьми, для него вызвали скорую помощь, но медики оказались бессильны, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что учитель физики резко почувствовал себя плохо во время урока и начал терять сознание. Для него сразу же вызвали скорую помощь, но медики ничего не смогли сделать, их пациент скончался в образовательном учреждении.

Предполагается, что причиной смерти мог стать инсульт, однако точная информация будет установлена в ходе специальной экспертизы.

Известно, что Владимир М. работал в сфере образования более 23 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.