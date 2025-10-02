В Подмосковье трое рабочих отравились при установке гидроизоляции в подвале

В селе Синьково Раменского муниципального округа Московской области 1 октября произошел несчастный случай. Сотрудники «Мособлпожспас» провели экстренную спасательную операцию по извлечению трех мужчин, которые потеряли сознание во время работ по гидроизоляции подвала. Ролик с места спасения пострадавших опубликовали спасатели в своем Telegram-канале .

Предварительно известно, что пострадавшие не могли самостоятельно покинуть помещение из-за отравления неизвестным веществом. Медики также не имели возможности добраться до них без специальной помощи.

Спасателям пришлось действовать в крайне стесненных условиях. Высота подвального помещения составляла всего полметра, а проникнуть внутрь можно было только через небольшое вентиляционное окно размером 40 на 40 сантиметров. Осложняло ситуацию большое расстояние до пострадавших — около 20 метров, а также наличие двух внутренних стен с вентиляционными проемами, через которые нужно было пробираться. В итоге спасатели эвакуировали мужчин с применением веревочных систем.

В ходе сложной спасательной операции медикам были переданы для госпитализации трое рабочих 1978, 1999 и 2002 годов рождения. Сотрудники спасательной службы показали высокий уровень подготовки, организовав вентиляцию в помещении и используя специальное дыхательное оборудование.

