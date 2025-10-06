В Подмосковье суд вынес приговоры организаторам экстремистского сообщества

В Сергиевом Посаде завершилось судебное разбирательство в отношении группы лиц, обвиняемых в организации и участии в экстремистской деятельности. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил фигурантов к реальным и условным срокам лишения свободы, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры .

Сергиево-Посадский городской суд вынес вердикт, признав Георгия Парамошина и Кирилла Никуленкова виновными в организации экстремистского сообщества, а Михаила Носкова и Сергея Литвинова — в участии в нем.

В зависимости от роли каждого подсудимого они были признаны виновными по статьям 282.1 ч. 1, 2, 282 ч. 2 п. «в» и 280 ч. 2 УК РФ, предусматривающим ответственность за организацию экстремистского сообщества, разжигание ненависти или вражды, унижение достоинства человека и публичные призывы к экстремистским действиям.

Следствием было установлено, что Парамошин создал в июле 2022 года публичный Telegram-канал, где распространял материалы, направленные на разжигание межнациональной розни и выражающие негативное отношение к российскому правительству.

Впоследствии, летом 2023 года, Парамошин назначил Никуленкова администратором указанного Telegram-канала.

Сообщество имело филиалы в различных регионах России для организации заведомо незаконных акций, направленных на дискредитацию властей. Позднее к группе присоединились Носков и Литвинов.

Суд приговорил Парамошина к 8 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима, запретив ему в течение 5 лет занимать должности, связанные с руководством и участием в общественных объединениях, а также ограничил его свободу на 1 год. Никуленков получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с аналогичным запретом на год.

Носкову назначено условное лишение свободы на 4 года, а Литвинову — 3 года и 6 месяцев условно.

Решение суда пока не вступило в силу.

