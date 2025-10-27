В Подмосковье спустя 13 лет задержали осужденного за особо тяжкое преступление

Работники розыскного подразделения оперативного управления ГУФСИН России по Московской области задержали преступника, скрывавшегося от правосудия с 2012 года и находящегося в общероссийском розыске за совершение особо тяжкого преступления, об этом говорится на официальном сайте ведомства .

В 2012 году житель Московской области был признан виновным Егорьевским городским судом в совершении преступлений, квалифицированных по ч.4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч.3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», и приговорен к 11 годам лишения свободы. Однако осужденный проигнорировал оглашение судебного решения, уклонившись таким образом от исполнения назначенного наказания, что послужило основанием для объявления его в федеральный розыск.

В результате скоординированных действий сотрудников отдела розыска ГУФСИН России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по району Измайлово ВАО города Москвы преступник К. был пойман. По словам задержанного, на протяжении 13 лет он неоднократно переезжал с места на место, меняя города и подрабатывая на различных работах без квалификации.

Теперь ранее осужденный гражданин проведет в заключении положенные 11 лет, согласно первоначальному судебному вердикту.

