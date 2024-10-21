В Подмосковье семиклассница убила себя из-за запрета курить «электронки»

Школьница из Раменского покончила с собой после ссоры из-за электронных сигарет

Семиклассница из подмосковного Раменского совершила суицид после ссоры с матерью из-за электронных сигарет. Тело 13-летней девочки нашли на козырьке соседнего дома, сообщает SHOT .

В один из дней мать девочки нашла электронные сигареты, которые прятала ее дочь. После этого родительница отчитала наследницу и запретила ей курить «электронки». Ребенок воспринял этот разговор очень болезненно.

Позже 13-летняя девочка жаловалась друзьям, что ее желания «не понимают» и якобы слишком строго воспитывают.

Девочка покончила с собой 18 октября. Тело учащейся нашли на козырьке многоэтажки, где жила подруга, у которой гостила погибшая.

Сейчас в отношении семьи несовершеннолетней организована проверка.