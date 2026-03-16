В Подмосковье росгвардейцы задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники СОБР «Гюрза» задержали в Подмосковье троих подозреваемых в вымогательстве около 200 тыс. рублей у 20-летней девушки. Операция прошла при силовой поддержке спецназа Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники угрожали потерпевшей физической расправой и предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Под предлогом несуществующего долга они требовали передать им около 200 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий при поддержке сотрудников СОБР «Гюрза» были задержаны двое мужчин 20 и 26 лет, а также 17-летняя девушка. Все они подозреваются в причастности к преступлению.

Во время обысков по местам проживания задержанных правоохранители изъяли банковские карты, мачете и два пистолета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.