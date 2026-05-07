сегодня в 12:56

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, который показывал гениталии детям

В селе Семеновское городского округа Ступино сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях. Инцидент произошел рядом с детской площадкой на улице Школьной, сообщает Росгвардия по Московской области .

В дежурную часть поступило сообщение, что неадекватный мужчина ходит за девочками и демонстрирует гениталии. Прибывшие по вызову росгвардейцы оперативно задержали 36-летнего уроженца Центральной Азии.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбудили уголовное дело.

В соцсетях родители пострадавших детей поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны за оперативность, неравнодушие и профессионализм.

