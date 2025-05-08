В Подмосковье росгвардейцы спасли водителя горящего автомобиля

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили рядом с деревней Асошники муниципального округа Луховицы горящую иномарку и поспешили на помощь водителю. Благодаря оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники группы задержания с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание в автомобиле, из которого на тот момент уже вырывался едкий черный дым.

В итоге пламя потушили, а водителю оказали помощь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем службам быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.