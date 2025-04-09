В Подмосковье раскрыли схему хищения недвижимости стоимостью 250 млн рублей

В Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ рассказали, что в Подмосковье раскрыта схема хищения недвижимости на сумму 250 миллионов рублей. Арбитражный управляющий Алексей Асташкин и его сообщники организовали фиктивные торги. В рамках расследования на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 1,4 миллиарда рублей, сообщает «Царьград» .

В период с 2017 по 2020 год арбитражный управляющий АО «Главное управление обустройств войск» Алексей Асташкин и ИП Сергей Овчинников, Светлана Бунина, Максим Соловьев и Алексей Тингаев организовали фиктивные торги в рамках процедуры банкротства государственного предприятия «Возрождение».

В результате махинаций им незаконно перешли в собственность имущественные комплексы в Подмосковье общей стоимостью более 250 миллионов рублей.

В число фигурантов дела вошли сотрудники управлений министерства обороны РФ, арбитражные управляющие и руководители местных предприятий. Следственными органами принято решение об аресте имущества обвиняемых на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей.