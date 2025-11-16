В Подмосковье произошло два ДТП с участием семи автомобилей
На трассе в подмосковном Ленинском округе произошло два ДТП с участием семи автомобилей, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Массовое ДТП произошло в 18.30 на 24-м километре Южно-Лыткаринской автодороги.
В результате ДТП пострадал мужчина 1986 года рождения.
Обстоятельства аварий устанавливаются.
Ранее рядом с остановкой «МЦК Верхние Котлы» на Варшавском шоссе случилось ДТП. Там было затруднено движение трамваев.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.