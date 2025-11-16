В Подмосковье произошло два ДТП с участием семи автомобилей

Происшествия

На трассе в подмосковном Ленинском округе произошло два ДТП с участием семи автомобилей,  один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Массовое ДТП произошло в 18.30 на 24-м километре Южно-Лыткаринской автодороги.

В результате ДТП пострадал мужчина 1986 года рождения.

Обстоятельства аварий устанавливаются.

Ранее рядом с остановкой «МЦК Верхние Котлы» на Варшавском шоссе  случилось  ДТП. Там было затруднено движение трамваев.

