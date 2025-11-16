В Подмосковье произошло два ДТП с участием семи автомобилей Происшествия сегодня в 23:41

На трассе в подмосковном Ленинском округе произошло два ДТП с участием семи автомобилей, один человек пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Массовое ДТП произошло в 18.30 на 24-м километре Южно-Лыткаринской автодороги. В результате ДТП пострадал мужчина 1986 года рождения. Обстоятельства аварий устанавливаются. Ранее рядом с остановкой «МЦК Верхние Котлы» на Варшавском шоссе случилось ДТП. Там было затруднено движение трамваев.