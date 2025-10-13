В Подмосковье приговор вынесли 3 участникам ОПГ, обвиняемым в хищении криптовалюты

Красногорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей Республики Татарстан Тимура Калимуллина, Максима Позднышева и Максима Саушина. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В суде установлено, что Калимуллин создал преступную группу с целью хищения цифровой валюты, принадлежащей пользователям приложения. Для реализации преступного умысла он привлек двух знакомых — Позднышев отвечал за техническую часть приложения и размещение рекламы с целью привлечения большего числа пользователей, также он проводил операции по переводу внутренней цифровой валюты для ее последующего обналичивания, Саушин являлся руководителем фирмы-разработчика, занимался регистрацией мобильного приложения на площадках для скачивания, организацией рекламной деятельности.

Калимуллин в период с февраля по май 2023 года разработал мобильное приложение, функционирующее как платформа коротких видео с системой вознаграждений токенами, то есть внутренней валютой, которую можно заработать за выполнение заданий и просмотр контента.

В июле 2023 года Калимуллин объявил об акции на продажу внутренней валюты по сниженной цене. Пользователи инвестировали криптовалюту в указанное приложение с целью получения выгоды, после чего участники преступной группы осуществили ее вывод через онлайн-биржи на подконтрольные кошельки. Затем злоумышленники сообщили о том, что действие приложения приостановлено, не имея намерения возобновлять его работу. Выведенную цифровую валюту они конвертировали в денежные средства, которыми затем распорядились по своему усмотрению.

Общая сумма причиненного пользователям приложения ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Суд назначил Калимуллину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 350 тыс. рублей, Позднышеву — 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 250 тыс. рублей, Саушину — 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Государственное обвинение в суде поддерживала Красногорская городская прокуратура.

