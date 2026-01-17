сегодня в 22:18

В Подмосковье при пожаре в хозпостройке погибла 12-летняя девочка

В Ленинском городском округе Московской области произошел трагический пожар, унесший жизнь ребенка, сообщили в пресс-службе Видновской прокуратура.

17 января около 4 часов утра поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке на улице Центральная в деревне Орлово. В результате происшествия погибла 12-летняя девочка.

По предварительным данным следствия, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Отец девочки рассказал, что проснулся от дыма, вынес на улицу старшего ребенка, но не смог вернуться за дочерью из-за быстро распространившегося огня.

