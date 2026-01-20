В Подмосковье пожарные тушат склад на территории промзоны

Происшествия

В Подмосковье пожарные подразделения МЧС России проводят работу по ликвидации возгорания в промышленной зоне, сообщили в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным, горит складское помещение площадью 700 квадратных метров.

Для тушения пожара на месте задействованы более 30 сотрудников экстренных служб и 15 единиц специальной техники.

В настоящий момент обстоятельства происшествия и возможные причины возгорания уточняются.

