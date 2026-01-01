В Подмосковье пострадали не менее шести человек из-за фейерверков
Уже в первые часы нового года в Московской области зафиксированы тяжелые травмы, вызванные использованием пиротехники.
По данным источника РЕН ТВ, как минимум шесть человек пострадали из-за взрывов петард и фейерверков.
Среди полученных травм — повреждения глаз, кисти и переносицы, у одного пострадавшего диагностирован ожог с кровотечением, у другого — разрыв руки.
Инциденты стали следствием нарушений правил безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в праздничную ночь.
