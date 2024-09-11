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В Подмосковье погиб банкир Парфененко, обвинявшийся в многомиллионных хищениях

В Подмосковье банкир Алексей Парфененко умер во время поездки на мотоцикле. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла сегодня днем в городском округе Подольск. Мужчина ехал на мотоцикле по трассе, затем ему стало плохо и мотоцикл улетел в овраг. Прибывшие на место ДТП врачи не смогли спасти Парфененко.

По предварительной версии, банкир мог скончаться в результате сердечного приступа. Накануне он отпраздновал свой 60-летний юбилей.

Алексей Парфененко являлся руководителем банка «Унифин». В 2019 году в отношении финансиста возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении 377 млн рублей. Банкира приговорили к 6 годам лишения свободы, однако защита добилась отмены приговора.

Слушания в рамках уголовного дела о растрате должны были начаться заново.