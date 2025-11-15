сегодня в 22:47

В Подмосковье подростки устроили погром в электричке

Подростки устроили погром в электричке Монино-Москва и напали на помощника машиниста, распылив перцовый баллончик и выстрелив ему в лицо, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В полицию обратился 33-летний помощник машиниста пригородной электрички. По его словам, на станции Монино около 20 подростков устроили погром, разбили порядка 20 стекол в вагонах.

Помощник машиниста попытался остановить хулиганов, но они распылили перцовый баллон, один из школьников выстрелил ему в лицо из пускового устройства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Из-за этого инцидента отменили 2 пригородных электропоезда.

Ранее в Новокузнецке наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил срочный вызов и немедленно выехал на место происшествия. Как выяснилось, молодой мужчина устроил погром в отеле.

