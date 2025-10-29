Пьяный гость отеля в Новокузнецке устроил погром и ударил администратора

В Новокузнецке наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил срочный вызов и немедленно выехал на место происшествия. Как выяснилось, молодой мужчина устроил погром в отеле. Он не только вступил в словесную перепалку с администратором, но и, по всей видимости, успел повредить имущество в номере и нанести телесные повреждения сотруднице отеля, сообщает Сiбдепо .

По информации пресс-службы Росгвардии, все началось с проверки номера, где проживала группа молодых людей. Администратор обнаружила значительные повреждения в помещении, где они проводили время. Когда она обратилась к ним с требованием о возмещении ущерба, один из постояльцев вышел из себя.

Хулиган, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, еще больше обострил ситуацию. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство, и девушке был нанесен удар по лицу.

К счастью, сотрудница отеля успела нажать тревожную кнопку и вызвать Росгвардию — сотрудники оперативно прибыли на место. Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

