В Подмосковье пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим, скрываясь от ГАИ

В подмосковных Люберцах сотрудники полиции были вынуждены устроить погоню за пьяным автомобилистом, который отказывался остановиться. В итоге нетрезвый водитель спровоцировал массовую аварию с пострадавшим, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить 37-летнего Артура П., который управлял автомобилем в нетрезвом виде. Вместо того, чтобы подчиниться требованиям стражей порядка, мужчина прибавил газ. В итоге началась погоня, которая закончилась массовой аварией.

По оперативной информации, сначала пьяный водитель врезался в несколько машин. Среди поврежденных автомобилей есть в том числе BMW. После столкновения с автотранспортом машину виновника случившегося отбросило в веранду кафе, где отдыхали люди.

В итоге один человек с различными травмами попал в больницу. Пьяного водителя задержали и отвезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковном Раменском произошло «огненное» ДТП. На Донинском шоссе врезались друг в друга легковой автомобиль и грузовик, после чего оба транспортных средства загорелись.

