В Подмосковье осудили администраторов Telegram-каналов за шантаж чиновника

Красногорский городской суд постановил обвинительный приговор в отношении Александра Терентьева, Романа Маринца, Антона Перова и Вилдана Ямбушева. Суд установил, что они совершили преступление, подпадающее под ч. 3 ст. 163 УК РФ. Данная статья касается вымогательства, осуществленного организованной группой с целью завладения имуществом в особо крупном размере и повлекшего тяжкие последствия.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что подсудимые организовали в мессенджере информационный ресурс. Этот канал они использовали для размещения заранее сфабрикованных ложных данных, касающихся служебной деятельности высокопоставленных чиновников органов власти Московской области. Угрожая обнародованием этих сведений, злоумышленники требовали от пострадавшего лица передачи денежных средств.

Таким образом, в период с 2021 по 2023 год участники преступного сообщества, действуя по предварительному сговору, потребовали перевести им 1,2 млн рублей. Их противоправная деятельность была остановлена в рамках оперативно-разыскных действий, которые инициировали правоохранительные органы после получения заявления от потерпевшего.

Учитывая позицию гособвинителя от Красногорской городской прокуратуры, суд определил для виновных меру наказания в виде лишения свободы. Сроки заключения составили от 7 до 7,5 лет. Отбывать назначенное наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

