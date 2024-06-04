В Подмосковье опасные грабители пытались разгромить клетку в зале суда

В Пушкинском суде Подмосковья три члена преступной группировки устроили настоящее шоу. Они пытались сбежать из клетки, раскачивали ее, а один из бандитов попытался покончить с собой, сообщает SHOT .

Ислам Исаев, Магомед Магомедов и Чатай Омаргаджиев — фигуранты дела об угоне фуры с бытовой техникой. Они остановили грузовик, связали водителя и похитили товар, который потом продали за 200 тыс. рублей, а деньги разделили между собой. Шофер выжил и обратился в полицию, которая оперативно задержала подозреваемых.

Итогом преступной деятельности стал приговор суда — двух обвиняемых отправили на 9 лет в колонию строгого режима, а третьему дали 7 лет тюрьмы. Наказание вывело подсудимых из себя, они принялись крушить клетку, раскачивать ее. Один из мужчин попытался покончить с собой и даже умудрился нанести себе повреждения.

Досталось и приставам, на которых накинулись родственники грабителей. Особенно яростно себя вели женщины, которые доказывали, что обвиняемые не совершали преступлений. Однако изменить приговор суда не удалось — все трое отправились в колонию.