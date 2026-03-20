В Подмосковье объявили беспилотную опасность

сегодня в 17:07

Беспилотную опасность объявили в Московской области. Жителей региона призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности, сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале .

Она напомнила, что гражданам не стоит публиковать кадры и обсуждать работу ПВО в социальных сетях. Эту информацию мониторит противник для совершения диверсий.

«Это критически важно, от этого зависит наша безопасность», — добавила Витушева.

За прошедшую ночь средства ПВО сбили и ликвидировали 26 украинских БПЛА ВСУ над регионами России. 14 из них сбили над Краснодарским краем.

