В Подмосковье объявили беспилотную опасность
Беспилотную опасность объявили в Московской области. Жителей региона призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности, сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале.
Она напомнила, что гражданам не стоит публиковать кадры и обсуждать работу ПВО в социальных сетях. Эту информацию мониторит противник для совершения диверсий.
«Это критически важно, от этого зависит наша безопасность», — добавила Витушева.
За прошедшую ночь средства ПВО сбили и ликвидировали 26 украинских БПЛА ВСУ над регионами России. 14 из них сбили над Краснодарским краем.
