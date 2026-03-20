сегодня в 07:49

Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны сбили и ликвидировали 26 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

14 БПЛА ВСУ сбили над Краснодарским краем. Шесть уничтожили над Черным морем.

По два сбили над Республикой Крым и Белгородской областью. По одному уничтожили над Брянской и Ростовской.

Ранее во время отражения ударов ВСУ в Шолоховском районе Ростовской области ликвидировали беспилотники. Количество пострадавших неизвестно.

