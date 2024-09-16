В Подмосковье нашли тела двух пропавших пожилых грибников

В Подмосковье супруги-пенсионеры трагически погибли во время похода за грибами

Пожилая супружеская пара москвичей трагически погибла во время похода за грибами в Подмосковье. Тела пенсионеров обнаружили лишь спустя месяц после исчезновения, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в одном из СНТ в городском округе Клин. Здесь 65-летний москвич и его 63-летняя жена проводили лето. Мужчина с трудом передвигался из-за болей в позвоночнике и имел слабое здоровье, а супруга пользовалась слуховым аппаратом.

В начале августа пенсионерка рассказала подруге по телефону, что собирается с мужем пойти в лес за грибами. Поиски пожилых москвичей могли начаться раньше, однако друг семьи сама неожиданно исчезла. Дальняя родственница созванивалась с супругами редко, поэтому поиски начались лишь в конце августа.

В воскресенье один из волонтеров спасательного отряда «Лиза Алерт» обнаружил тела грибников в овраге, который находится в 1,5 км от населенного пункта. Предположительно, супругам не удалось выбраться из густого леса.

При этом тела были на расстоянии друг от друга. Пенсионерка могла потерять слуховой аппарат, а супруг упал и не смог докричаться до жены.

Точную причину смерти супружеской пары москвичей установит экспертиза.